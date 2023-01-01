دولار جامايكي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل JMD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٥٠٫٦١ gtq

1.00000 JMD = 0.05061 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Guatemalan Quetzal
1 JMD0.05061 GTQ
5 JMD0.25305 GTQ
10 JMD0.50611 GTQ
20 JMD1.01222 GTQ
50 JMD2.53055 GTQ
100 JMD5.06109 GTQ
250 JMD12.65273 GTQ
500 JMD25.30545 GTQ
1000 JMD50.61090 GTQ
2000 JMD101.22180 GTQ
5000 JMD253.05450 GTQ
10000 JMD506.10900 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار جامايكي
1 GTQ19.75860 JMD
5 GTQ98.79300 JMD
10 GTQ197.58600 JMD
20 GTQ395.17200 JMD
50 GTQ987.93000 JMD
100 GTQ1975.86000 JMD
250 GTQ4939.65000 JMD
500 GTQ9879.30000 JMD
1000 GTQ19758.60000 JMD
2000 GTQ39517.20000 JMD
5000 GTQ98793.00000 JMD
10000 GTQ197586.00000 JMD