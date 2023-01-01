Ямайские доллары в гватемальские кетсали

Сконвертируйте JMD в GTQ по реальному обменному курсу

1 000 jmd
50,94 gtq

1.00000 JMD = 0.05094 GTQ

Среднерыночный курс в 18:1 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса JMD к GTQ

1 мин. назад 1 JMD → 0 GTQ
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859551.072688.90781.45451.671110.956918.4948
1GBP1.163411.24775103.4261.692011.943991.1132621.515
1USD0.93230.801443182.891.356051.5580.892117.243
1INR0.01124760.009668750.012064210.01635960.0187960.01076250.208023

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

JMD в USD

JMD в JPY

JMD в AUD

JMD в SGD

JMD в EUR

JMD в ZAR

JMD в GBP

JMD в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ямайский доллар / Гватемальский кетсаль
1 JMD0.05094 GTQ
5 JMD0.25469 GTQ
10 JMD0.50938 GTQ
20 JMD1.01877 GTQ
50 JMD2.54692 GTQ
100 JMD5.09385 GTQ
250 JMD12.73462 GTQ
500 JMD25.46925 GTQ
1000 JMD50.93850 GTQ
2000 JMD101.87700 GTQ
5000 JMD254.69250 GTQ
10000 JMD509.38500 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Ямайский доллар
1 GTQ19.63150 JMD
5 GTQ98.15750 JMD
10 GTQ196.31500 JMD
20 GTQ392.63000 JMD
50 GTQ981.57500 JMD
100 GTQ1963.15000 JMD
250 GTQ4907.87500 JMD
500 GTQ9815.75000 JMD
1000 GTQ19631.50000 JMD
2000 GTQ39263.00000 JMD
5000 GTQ98157.50000 JMD
10000 GTQ196315.00000 JMD