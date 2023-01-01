جنيه جيرزي إلى فرنك سويسري

تحويل JEP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
١٣٧٬٧٤٣ xpf

1.00000 JEP = 137.74300 XPF

Mid-market exchange rate at 21:07
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491551.658190.9647518.826
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719421.911521.112121.7021
1 USD0.912850.791922183.3351.361651.513780.880717.1864
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633950.01816490.01056820.206233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جيرسي / فرنك الـ CFP
1 JEP137.74300 XPF
5 JEP688.71500 XPF
10 JEP1377.43000 XPF
20 JEP2754.86000 XPF
50 JEP6887.15000 XPF
100 JEP13774.30000 XPF
250 JEP34435.75000 XPF
500 JEP68871.50000 XPF
1000 JEP137743.00000 XPF
2000 JEP275486.00000 XPF
5000 JEP688715.00000 XPF
10000 JEP1377430.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه جيرسي
1 XPF0.00726 JEP
5 XPF0.03630 JEP
10 XPF0.07260 JEP
20 XPF0.14520 JEP
50 XPF0.36299 JEP
100 XPF0.72599 JEP
250 XPF1.81497 JEP
500 XPF3.62994 JEP
1000 XPF7.25989 JEP
2000 XPF14.51978 JEP
5000 XPF36.29945 JEP
10000 XPF72.59890 JEP