Jersey poundundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile JEP → XPF çevirin

1.000 jep
139.852 xpf

1.00000 JEP = 139.85200 XPF

07:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0735589.12861.453641.652760.94920518.3303
1 GBP1.1696811.25575104.2551.700351.933261.1102721.4413
1 USD0.93150.796337183.02231.354051.539530.8841517.0745
1 INR0.01121970.009591840.01204510.01630950.01854350.01064950.205662

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Jersey poundundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / CFP Frangı
1 JEP139.85200 XPF
5 JEP699.26000 XPF
10 JEP1398.52000 XPF
20 JEP2797.04000 XPF
50 JEP6992.60000 XPF
100 JEP13985.20000 XPF
250 JEP34963.00000 XPF
500 JEP69926.00000 XPF
1000 JEP139852.00000 XPF
2000 JEP279704.00000 XPF
5000 JEP699260.00000 XPF
10000 JEP1398520.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Jersey poundu
1 XPF0.00715 JEP
5 XPF0.03575 JEP
10 XPF0.07150 JEP
20 XPF0.14301 JEP
50 XPF0.35752 JEP
100 XPF0.71504 JEP
250 XPF1.78761 JEP
500 XPF3.57522 JEP
1000 XPF7.15044 JEP
2000 XPF14.30088 JEP
5000 XPF35.75220 JEP
10000 XPF71.50440 JEP