500 İsviçre frangından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile XPF → JEP çevirin

500 xpf
3,55 jep

1,000₣ XPF = 0,007108£ JEP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → JEP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00710,0072
Düşük0,00700,0070
Ortalama0,00710,0071
Değişim0.65%-0.82%
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1 XPF → JEP istatistikleri

XPF → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0071, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0071 oldu. XPF → JEP kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

XPF → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0072, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0071 oldu. XPF → JEP kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Jersey poundu
1 XPF0,00711 JEP
5 XPF0,03554 JEP
10 XPF0,07108 JEP
20 XPF0,14216 JEP
50 XPF0,35540 JEP
100 XPF0,71080 JEP
250 XPF1,77699 JEP
500 XPF3,55398 JEP
1000 XPF7,10796 JEP
2000 XPF14,21592 JEP
5000 XPF35,53980 JEP
10000 XPF71,07960 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / CFP Frangı
1 JEP140,68700 XPF
5 JEP703,43500 XPF
10 JEP1.406,87000 XPF
20 JEP2.813,74000 XPF
50 JEP7.034,35000 XPF
100 JEP14.068,70000 XPF
250 JEP35.171,75000 XPF
500 JEP70.343,50000 XPF
1000 JEP140.687,00000 XPF
2000 JEP281.374,00000 XPF
5000 JEP703.435,00000 XPF
10000 JEP1.406.870,00000 XPF