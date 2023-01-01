澤西鎊兌CFP法郎匯率

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1 EUR10.864051.097691.44251.490271.652640.957718.9595
1 GBP1.1573411.27025105.8261.724681.91261.1083821.9418
1 USD0.911050.787247183.31131.357751.505680.872517.2736
1 INR0.01093580.009449460.012003210.01629730.0180730.01047280.207338

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如何將澤西鎊兌換成to CFP francs

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    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇XPF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

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澤西鎊法國太平洋法郎兌換率
1 JEP138.02500 XPF
5 JEP690.12500 XPF
10 JEP1380.25000 XPF
20 JEP2760.50000 XPF
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100 JEP13802.50000 XPF
250 JEP34506.25000 XPF
500 JEP69012.50000 XPF
1000 JEP138025.00000 XPF
2000 JEP276050.00000 XPF
5000 JEP690125.00000 XPF
10000 JEP1380250.00000 XPF
法國太平洋法郎澤西鎊兌換率
1 XPF0.00725 JEP
5 XPF0.03623 JEP
10 XPF0.07245 JEP
20 XPF0.14490 JEP
50 XPF0.36225 JEP
100 XPF0.72451 JEP
250 XPF1.81127 JEP
500 XPF3.62254 JEP
1000 XPF7.24507 JEP
2000 XPF14.49014 JEP
5000 XPF36.22535 JEP
10000 XPF72.45070 JEP