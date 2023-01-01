جنيه جيرزي إلى فرنك رواندي

تحويل JEP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
1564490 rwf

1.00000 JEP = 1564.49000 RWF

Mid-market exchange rate at 21:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491611.658320.9645518.8249
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719491.911661.1118721.7009
1 USD0.91290.791922183.3351.36171.513890.8805517.1854
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01634010.01816630.01056640.206221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Rwandan Franc
1 JEP1564.49000 RWF
5 JEP7822.45000 RWF
10 JEP15644.90000 RWF
20 JEP31289.80000 RWF
50 JEP78224.50000 RWF
100 JEP156449.00000 RWF
250 JEP391122.50000 RWF
500 JEP782245.00000 RWF
1000 JEP1564490.00000 RWF
2000 JEP3128980.00000 RWF
5000 JEP7822450.00000 RWF
10000 JEP15644900.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / جنيه جيرسي
1 RWF0.00064 JEP
5 RWF0.00320 JEP
10 RWF0.00639 JEP
20 RWF0.01278 JEP
50 RWF0.03196 JEP
100 RWF0.06392 JEP
250 RWF0.15980 JEP
500 RWF0.31959 JEP
1000 RWF0.63919 JEP
2000 RWF1.27837 JEP
5000 RWF3.19593 JEP
10000 RWF6.39186 JEP