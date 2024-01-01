Jersey poundundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile JEP → RWF çevirin

1.000 jep
1.598.540 rwf

1.00000 JEP = 1598.54000 RWF

07:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0733589.11041.453581.652960.94919518.3267
1 GBP1.1697511.25555104.2371.700331.933551.1103221.4376
1 USD0.931650.796464183.02081.354251.540.8843517.0743
1 INR0.0112220.009593540.012045210.01631220.01854960.01065210.205663

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Jersey poundundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Ruanda Frangı
1 JEP1598.54000 RWF
5 JEP7992.70000 RWF
10 JEP15985.40000 RWF
20 JEP31970.80000 RWF
50 JEP79927.00000 RWF
100 JEP159854.00000 RWF
250 JEP399635.00000 RWF
500 JEP799270.00000 RWF
1000 JEP1598540.00000 RWF
2000 JEP3197080.00000 RWF
5000 JEP7992700.00000 RWF
10000 JEP15985400.00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Jersey poundu
1 RWF0.00063 JEP
5 RWF0.00313 JEP
10 RWF0.00626 JEP
20 RWF0.01251 JEP
50 RWF0.03128 JEP
100 RWF0.06256 JEP
250 RWF0.15639 JEP
500 RWF0.31279 JEP
1000 RWF0.62557 JEP
2000 RWF1.25114 JEP
5000 RWF3.12785 JEP
10000 RWF6.25571 JEP