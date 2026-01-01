20 جنيه جيرزي إلى فرنك رواندي
حوّل JEP إلى RWF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JEP إلى RWF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JEP إلى RWF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JEP إلى RWF اليوم
|JEP
|RWF
|1 JEP
|2,006 RWF
|5 JEP
|10,029 RWF
|10 JEP
|20,059 RWF
|20 JEP
|40,118 RWF
|50 JEP
|100,295 RWF
|100 JEP
|200,589 RWF
|250 JEP
|501,473 RWF
|500 JEP
|1,002,945 RWF
|1000 JEP
|2,005,890 RWF
|2000 JEP
|4,011,780 RWF
|5000 JEP
|10,029,450 RWF
|10000 JEP
|20,058,900 RWF
|RWF
|JEP
|1 RWF
|0.00 JEP
|5 RWF
|0.00 JEP
|10 RWF
|0.00 JEP
|20 RWF
|0.01 JEP
|50 RWF
|0.02 JEP
|100 RWF
|0.05 JEP
|250 RWF
|0.12 JEP
|500 RWF
|0.25 JEP
|1000 RWF
|0.50 JEP
|2000 RWF
|1.00 JEP
|5000 RWF
|2.49 JEP
|10000 RWF
|4.99 JEP