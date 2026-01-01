50 جنيه جيرزي إلى ريال عماني
حوّل JEP إلى OMR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JEP إلى OMR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JEP إلى OMR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JEP إلى OMR اليوم
|JEP
|OMR
|1 JEP
|0.525 OMR
|5 JEP
|2.626 OMR
|10 JEP
|5.252 OMR
|20 JEP
|10.504 OMR
|50 JEP
|26.260 OMR
|100 JEP
|52.521 OMR
|250 JEP
|131.302 OMR
|500 JEP
|262.605 OMR
|1000 JEP
|525.210 OMR
|2000 JEP
|1,050.420 OMR
|5000 JEP
|2,626.050 OMR
|10000 JEP
|5,252.100 OMR
|OMR
|JEP
|1 OMR
|1.90 JEP
|5 OMR
|9.52 JEP
|10 OMR
|19.04 JEP
|20 OMR
|38.08 JEP
|50 OMR
|95.20 JEP
|100 OMR
|190.40 JEP
|250 OMR
|476 JEP
|500 OMR
|952 JEP
|1000 OMR
|1,904 JEP
|2000 OMR
|3,808 JEP
|5000 OMR
|9,520 JEP
|10000 OMR
|19,040 JEP