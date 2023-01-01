1 جنيه جيرزي إلى ريال عماني

تحويل JEP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١ jep
٠٫٤٦٨ omr

1.00000 JEP = 0.46836 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال العماني
1 JEP0.46836 OMR
5 JEP2.34178 OMR
10 JEP4.68356 OMR
20 JEP9.36712 OMR
50 JEP23.41780 OMR
100 JEP46.83560 OMR
250 JEP117.08900 OMR
500 JEP234.17800 OMR
1000 JEP468.35600 OMR
2000 JEP936.71200 OMR
5000 JEP2341.78000 OMR
10000 JEP4683.56000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / جنيه جيرسي
1 OMR2.13513 JEP
5 OMR10.67565 JEP
10 OMR21.35130 JEP
20 OMR42.70260 JEP
50 OMR106.75650 JEP
100 OMR213.51300 JEP
250 OMR533.78250 JEP
500 OMR1067.56500 JEP
1000 OMR2135.13000 JEP
2000 OMR4270.26000 JEP
5000 OMR10675.65000 JEP
10000 OMR21351.30000 JEP