جنيه جيرزي إلى نيراس نيجيري

تحويل JEP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
1016100 ngn

1.00000 JEP = 1016.10000 NGN

Mid-market exchange rate at 21:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491551.658190.9645518.8227
1 GBP1.1528711.26285105.241.719561.911671.11221.7001
1 USD0.91290.79186183.3351.361651.513780.8805517.1834
1 INR0.01095470.009502130.011999810.01633950.01816490.01056640.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / النيرة النيجيرية
1 JEP1016.10000 NGN
5 JEP5080.50000 NGN
10 JEP10161.00000 NGN
20 JEP20322.00000 NGN
50 JEP50805.00000 NGN
100 JEP101610.00000 NGN
250 JEP254025.00000 NGN
500 JEP508050.00000 NGN
1000 JEP1016100.00000 NGN
2000 JEP2032200.00000 NGN
5000 JEP5080500.00000 NGN
10000 JEP10161000.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه جيرسي
1 NGN0.00098 JEP
5 NGN0.00492 JEP
10 NGN0.00984 JEP
20 NGN0.01968 JEP
50 NGN0.04921 JEP
100 NGN0.09842 JEP
250 NGN0.24604 JEP
500 NGN0.49208 JEP
1000 NGN0.98415 JEP
2000 NGN1.96831 JEP
5000 NGN4.92077 JEP
10000 NGN9.84153 JEP