Jersey poundundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile JEP → NGN çevirin

1.000 jep
1.903.440 ngn

1.00000 JEP = 1903.44000 NGN

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Nijerya Nairası
1 JEP1903.44000 NGN
5 JEP9517.20000 NGN
10 JEP19034.40000 NGN
20 JEP38068.80000 NGN
50 JEP95172.00000 NGN
100 JEP190344.00000 NGN
250 JEP475860.00000 NGN
500 JEP951720.00000 NGN
1000 JEP1903440.00000 NGN
2000 JEP3806880.00000 NGN
5000 JEP9517200.00000 NGN
10000 JEP19034400.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Jersey poundu
1 NGN0.00053 JEP
5 NGN0.00263 JEP
10 NGN0.00525 JEP
20 NGN0.01051 JEP
50 NGN0.02627 JEP
100 NGN0.05254 JEP
250 NGN0.13134 JEP
500 NGN0.26268 JEP
1000 NGN0.52536 JEP
2000 NGN1.05073 JEP
5000 NGN2.62682 JEP
10000 NGN5.25365 JEP