جنيه جيرزي إلى جنيه مصري

تحويل JEP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
39026.20 egp

1.00000 JEP = 39.02620 EGP

Mid-market exchange rate at 20:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.30181.492041.658490.9644518.8227
1 GBP1.1527411.26295105.2481.719951.911821.1117621.6979
1 USD0.912750.791797183.3351.361851.513780.8802517.1803
1 INR0.01095270.009501370.011999810.01634190.01816490.01056280.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / جنيه مصري
1 JEP39.02620 EGP
5 JEP195.13100 EGP
10 JEP390.26200 EGP
20 JEP780.52400 EGP
50 JEP1951.31000 EGP
100 JEP3902.62000 EGP
250 JEP9756.55000 EGP
500 JEP19513.10000 EGP
1000 JEP39026.20000 EGP
2000 JEP78052.40000 EGP
5000 JEP195131.00000 EGP
10000 JEP390262.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / جنيه جيرسي
1 EGP0.02562 JEP
5 EGP0.12812 JEP
10 EGP0.25624 JEP
20 EGP0.51248 JEP
50 EGP1.28119 JEP
100 EGP2.56238 JEP
250 EGP6.40595 JEP
500 EGP12.81190 JEP
1000 EGP25.62380 JEP
2000 EGP51.24760 JEP
5000 EGP128.11900 JEP
10000 EGP256.23800 JEP