جنيه جيرزي إلى فرنك سويسري

تحويل JEP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
1111.76 chf

1.00000 JEP = 1.11176 CHF

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0957591.31431.492361.658470.964718.8262
1 GBP1.152611.26295105.2481.720071.911531.1119221.6989
1 USD0.912650.791797183.3351.361951.513550.8802517.1811
1 INR0.01095120.009501370.011999810.01634310.01816220.01056280.206169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / الفرنك السويسري
1 JEP1.11176 CHF
5 JEP5.55880 CHF
10 JEP11.11760 CHF
20 JEP22.23520 CHF
50 JEP55.58800 CHF
100 JEP111.17600 CHF
250 JEP277.94000 CHF
500 JEP555.88000 CHF
1000 JEP1111.76000 CHF
2000 JEP2223.52000 CHF
5000 JEP5558.80000 CHF
10000 JEP11117.60000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه جيرسي
1 CHF0.89948 JEP
5 CHF4.49738 JEP
10 CHF8.99476 JEP
20 CHF17.98952 JEP
50 CHF44.97380 JEP
100 CHF89.94760 JEP
250 CHF224.86900 JEP
500 CHF449.73800 JEP
1000 CHF899.47600 JEP
2000 CHF1798.95200 JEP
5000 CHF4497.38000 JEP
10000 CHF8994.76000 JEP