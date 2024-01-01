Jersey poundundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile JEP → CHF çevirin

1.000 jep
1.110,37 chf

1.00000 JEP = 1.11037 CHF

07:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544751.0733589.10321.453581.653470.94881518.3319
1 GBP1.1703111.25615104.2781.701141.935071.1104121.4539
1 USD0.931650.796083183.01411.354251.540480.8839517.0791
1 INR0.01122290.009589740.012046110.01631350.01855680.01064820.205737

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Jersey poundundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / İsviçre Frangı
1 JEP1.11037 CHF
5 JEP5.55185 CHF
10 JEP11.10370 CHF
20 JEP22.20740 CHF
50 JEP55.51850 CHF
100 JEP111.03700 CHF
250 JEP277.59250 CHF
500 JEP555.18500 CHF
1000 JEP1110.37000 CHF
2000 JEP2220.74000 CHF
5000 JEP5551.85000 CHF
10000 JEP11103.70000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Jersey poundu
1 CHF0.90060 JEP
5 CHF4.50298 JEP
10 CHF9.00597 JEP
20 CHF18.01194 JEP
50 CHF45.02985 JEP
100 CHF90.05970 JEP
250 CHF225.14925 JEP
500 CHF450.29850 JEP
1000 CHF900.59700 JEP
2000 CHF1801.19400 JEP
5000 CHF4502.98500 JEP
10000 CHF9005.97000 JEP