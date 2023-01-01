澤西鎊兌瑞士法郎匯率

以實時匯率將JEP兌換成CHF

1,000 jep
1,108.43 chf

1.00000 JEP = 1.10843 CHF

在03:52的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8641.0974591.42311.490391.653660.9576518.964
1 GBP1.1574111.2702105.8141.7251.913961.1083921.9492
1 USD0.91120.787278183.3051.358051.506820.872617.2801
1 INR0.01093820.009450540.012004110.01630210.0180880.01047480.207432

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將澤西鎊兌換成to Swiss francs

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇CHF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前JEP兌CHF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

澤西鎊熱門貨幣組合

JEP兌USD

JEP兌EUR

JEP兌GBP

JEP兌INR

JEP兌JPY

JEP兌RUB

JEP兌AUD

JEP兌ZAR

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
澤西鎊瑞士法郎兌換率
1 JEP1.10843 CHF
5 JEP5.54215 CHF
10 JEP11.08430 CHF
20 JEP22.16860 CHF
50 JEP55.42150 CHF
100 JEP110.84300 CHF
250 JEP277.10750 CHF
500 JEP554.21500 CHF
1000 JEP1108.43000 CHF
2000 JEP2216.86000 CHF
5000 JEP5542.15000 CHF
10000 JEP11084.30000 CHF
瑞士法郎澤西鎊兌換率
1 CHF0.90218 JEP
5 CHF4.51091 JEP
10 CHF9.02181 JEP
20 CHF18.04362 JEP
50 CHF45.10905 JEP
100 CHF90.21810 JEP
250 CHF225.54525 JEP
500 CHF451.09050 JEP
1000 CHF902.18100 JEP
2000 CHF1804.36200 JEP
5000 CHF4510.90500 JEP
10000 CHF9021.81000 JEP