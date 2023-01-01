جنيه جيرزي إلى ريال برازيلي

تحويل JEP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
6188.03 brl

1.00000 JEP = 6.18803 BRL

Mid-market exchange rate at 20:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658270.964518.8241
1 GBP1.1527411.26295105.2481.719951.911391.1118221.6975
1 USD0.912650.791797183.3351.361851.513430.8802517.18
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01634190.01816080.01056280.206156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال البرازيلي
1 JEP6.18803 BRL
5 JEP30.94015 BRL
10 JEP61.88030 BRL
20 JEP123.76060 BRL
50 JEP309.40150 BRL
100 JEP618.80300 BRL
250 JEP1547.00750 BRL
500 JEP3094.01500 BRL
1000 JEP6188.03000 BRL
2000 JEP12376.06000 BRL
5000 JEP30940.15000 BRL
10000 JEP61880.30000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جيرسي
1 BRL0.16160 JEP
5 BRL0.80801 JEP
10 BRL1.61602 JEP
20 BRL3.23204 JEP
50 BRL8.08010 JEP
100 BRL16.16020 JEP
250 BRL40.40050 JEP
500 BRL80.80100 JEP
1000 BRL161.60200 JEP
2000 BRL323.20400 JEP
5000 BRL808.01000 JEP
10000 BRL1616.02000 JEP