5000 جنيه جيرزي إلى ريال برازيلي

تحويل JEP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5000 jep
30620.30 brl

1.00000 JEP = 6.12406 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JEP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 BRL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال البرازيلي
1 JEP6.12406 BRL
5 JEP30.62030 BRL
10 JEP61.24060 BRL
20 JEP122.48120 BRL
50 JEP306.20300 BRL
100 JEP612.40600 BRL
250 JEP1531.01500 BRL
500 JEP3062.03000 BRL
1000 JEP6124.06000 BRL
2000 JEP12248.12000 BRL
5000 JEP30620.30000 BRL
10000 JEP61240.60000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جيرسي
1 BRL0.16329 JEP
5 BRL0.81645 JEP
10 BRL1.63290 JEP
20 BRL3.26580 JEP
50 BRL8.16450 JEP
100 BRL16.32900 JEP
250 BRL40.82250 JEP
500 BRL81.64500 JEP
1000 BRL163.29000 JEP
2000 BRL326.58000 JEP
5000 BRL816.45000 JEP
10000 BRL1632.90000 JEP