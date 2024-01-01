Jersey poundundan Brezilya realine

Reel döviz kuru ile JEP → BRL çevirin

1.000 jep
6.244,83 brl

1.00000 JEP = 6.24483 BRL

07:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854481.073389.10191.453621.653390.94864518.33
1 GBP1.170311.2561104.2771.70121.934991.110221.4519
1 USD0.93170.796115183.01681.354351.540480.8838517.0782
1 INR0.01122310.009589810.012045710.01631420.01855620.01064660.20572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Brezilya Reali
1 JEP6.24483 BRL
5 JEP31.22415 BRL
10 JEP62.44830 BRL
20 JEP124.89660 BRL
50 JEP312.24150 BRL
100 JEP624.48300 BRL
250 JEP1561.20750 BRL
500 JEP3122.41500 BRL
1000 JEP6244.83000 BRL
2000 JEP12489.66000 BRL
5000 JEP31224.15000 BRL
10000 JEP62448.30000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Jersey poundu
1 BRL0.16013 JEP
5 BRL0.80066 JEP
10 BRL1.60133 JEP
20 BRL3.20266 JEP
50 BRL8.00665 JEP
100 BRL16.01330 JEP
250 BRL40.03325 JEP
500 BRL80.06650 JEP
1000 BRL160.13300 JEP
2000 BRL320.26600 JEP
5000 BRL800.66500 JEP
10000 BRL1601.33000 JEP