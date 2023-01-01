500 ريال برازيلي إلى جنيه جيرزي

تحويل BRL إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ brl
٨٠٫٩٤ jep

1.00000 BRL = 0.16187 JEP

Mid-market exchange rate at 21:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.868751.0943591.20861.492421.663650.9656518.7271
1 GBP1.1510811.25975104.9941.717981.91511.1115421.5575
1 USD0.913750.793808183.3451.363751.520220.882417.1125
1 INR0.01096390.009524370.011998310.01636270.01824010.01058730.205321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه جيرسي
1 BRL0.16187 JEP
5 BRL0.80936 JEP
10 BRL1.61873 JEP
20 BRL3.23746 JEP
50 BRL8.09365 JEP
100 BRL16.18730 JEP
250 BRL40.46825 JEP
500 BRL80.93650 JEP
1000 BRL161.87300 JEP
2000 BRL323.74600 JEP
5000 BRL809.36500 JEP
10000 BRL1618.73000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الريال البرازيلي
1 JEP6.17768 BRL
5 JEP30.88840 BRL
10 JEP61.77680 BRL
20 JEP123.55360 BRL
50 JEP308.88400 BRL
100 JEP617.76800 BRL
250 JEP1544.42000 BRL
500 JEP3088.84000 BRL
1000 JEP6177.68000 BRL
2000 JEP12355.36000 BRL
5000 JEP30888.40000 BRL
10000 JEP61776.80000 BRL