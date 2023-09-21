كونا كرواتية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل HRK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٥٬٥٨٤٫٧٠ bdt

1.00000 HRK = 15.58470 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:29 UTC
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HRK إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.065188.56361.438581.663570.963818.3161
1GBP1.1519411.22695102.0221.657181.916361.1102421.0994
1USD0.93890.815029183.15051.350651.561890.90517.1966
1INR0.01129130.009801850.012026410.01624340.01878390.01088390.206813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Bangladeshi Taka
1 HRK15.58470 BDT
5 HRK77.92350 BDT
10 HRK155.84700 BDT
20 HRK311.69400 BDT
50 HRK779.23500 BDT
100 HRK1558.47000 BDT
250 HRK3896.17500 BDT
500 HRK7792.35000 BDT
1000 HRK15584.70000 BDT
2000 HRK31169.40000 BDT
5000 HRK77923.50000 BDT
10000 HRK155847.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Croatian Kuna
1 BDT0.06417 HRK
5 BDT0.32083 HRK
10 BDT0.64165 HRK
20 BDT1.28331 HRK
50 BDT3.20827 HRK
100 BDT6.41654 HRK
250 BDT16.04135 HRK
500 BDT32.08270 HRK
1000 BDT64.16540 HRK
2000 BDT128.33080 HRK
5000 BDT320.82700 HRK
10000 BDT641.65400 HRK