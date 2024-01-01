10 كونا كرواتية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل HRK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 hrk
156.45 bdt

1.00000 HRK = 15.64520 BDT

Mid-market exchange rate at 09:49
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352651.344350.922551.527650.7890481.6210119.3427
1 CAD0.7392910.9938640.6820331.129380.5833351.1983914.2999
1 SGD0.7438541.0061710.6862441.136350.5869361.2057914.3881
1 EUR1.083951.46621.4572111.65590.8552551.7570920.9665

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Croatian Kuna / Bangladeshi Taka
1 HRK15.64520 BDT
5 HRK78.22600 BDT
10 HRK156.45200 BDT
20 HRK312.90400 BDT
50 HRK782.26000 BDT
100 HRK1564.52000 BDT
250 HRK3911.30000 BDT
500 HRK7822.60000 BDT
1000 HRK15645.20000 BDT
2000 HRK31290.40000 BDT
5000 HRK78226.00000 BDT
10000 HRK156452.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Croatian Kuna
1 BDT0.06392 HRK
5 BDT0.31959 HRK
10 BDT0.63917 HRK
20 BDT1.27835 HRK
50 BDT3.19587 HRK
100 BDT6.39174 HRK
250 BDT15.97935 HRK
500 BDT31.95870 HRK
1000 BDT63.91740 HRK
2000 BDT127.83480 HRK
5000 BDT319.58700 HRK
10000 BDT639.17400 HRK