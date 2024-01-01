Hırvat kunasından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile HRK → BDT çevirin

1.000 hrk
15.615,40 bdt

1.00000 HRK = 15.61540 BDT

05:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347350.931851.540950.795641.6432519.0559
1 CAD0.73847110.9949780.6881341.137950.5875571.2134914.0722
1 SGD0.7421981.0050510.6916071.143690.5905221.2196214.1432
1 EUR1.073151.453211.4459111.653670.853831.7634520.4498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bangladeş Takası
1 HRK15.61540 BDT
5 HRK78.07700 BDT
10 HRK156.15400 BDT
20 HRK312.30800 BDT
50 HRK780.77000 BDT
100 HRK1561.54000 BDT
250 HRK3903.85000 BDT
500 HRK7807.70000 BDT
1000 HRK15615.40000 BDT
2000 HRK31230.80000 BDT
5000 HRK78077.00000 BDT
10000 HRK156154.00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Hırvat Kunası
1 BDT0.06404 HRK
5 BDT0.32020 HRK
10 BDT0.64039 HRK
20 BDT1.28078 HRK
50 BDT3.20196 HRK
100 BDT6.40392 HRK
250 BDT16.00980 HRK
500 BDT32.01960 HRK
1000 BDT64.03920 HRK
2000 BDT128.07840 HRK
5000 BDT320.19600 HRK
10000 BDT640.39200 HRK