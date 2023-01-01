لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

تحويل HNL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٤٬٥٥٠ xpf

1.00000 HNL = 4.55045 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:48 UTC
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HNL إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.065188.55231.438741.663440.96418.3213
1GBP1.1520111.227102.0131.657431.916291.1105421.1062
1USD0.93890.814996183.13991.35081.561770.9049517.2015
1INR0.01129280.009802710.012027910.01624730.01878480.01088470.206898

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / فرنك الـ CFP
1 HNL4.55045 XPF
5 HNL22.75225 XPF
10 HNL45.50450 XPF
20 HNL91.00900 XPF
50 HNL227.52250 XPF
100 HNL455.04500 XPF
250 HNL1137.61250 XPF
500 HNL2275.22500 XPF
1000 HNL4550.45000 XPF
2000 HNL9100.90000 XPF
5000 HNL22752.25000 XPF
10000 HNL45504.50000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / لامبيرا هندوراسي
1 XPF0.21976 HNL
5 XPF1.09879 HNL
10 XPF2.19758 HNL
20 XPF4.39516 HNL
50 XPF10.98790 HNL
100 XPF21.97580 HNL
250 XPF54.93950 HNL
500 XPF109.87900 HNL
1000 XPF219.75800 HNL
2000 XPF439.51600 HNL
5000 XPF1098.79000 HNL
10000 XPF2197.58000 HNL