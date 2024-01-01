10 لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

تحويل HNL إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

10 hnl
45 xpf

1.00000 HNL = 4.46788 XPF

Mid-market exchange rate at 06:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.0837589.82991.466041.655970.95458518.5418
1 GBP1.1696611.26765105.0731.714811.936971.1165421.6881
1 USD0.92270.788861182.8881.352751.5280.8808517.1089
1 INR0.01113220.00951720.012064510.01632020.01843450.0106270.20641

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / فرنك الـ CFP
1 HNL4.46788 XPF
5 HNL22.33940 XPF
10 HNL44.67880 XPF
20 HNL89.35760 XPF
50 HNL223.39400 XPF
100 HNL446.78800 XPF
250 HNL1116.97000 XPF
500 HNL2233.94000 XPF
1000 HNL4467.88000 XPF
2000 HNL8935.76000 XPF
5000 HNL22339.40000 XPF
10000 HNL44678.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / لامبيرا هندوراسي
1 XPF0.22382 HNL
5 XPF1.11910 HNL
10 XPF2.23820 HNL
20 XPF4.47640 HNL
50 XPF11.19100 HNL
100 XPF22.38200 HNL
250 XPF55.95500 HNL
500 XPF111.91000 HNL
1000 XPF223.82000 HNL
2000 XPF447.64000 HNL
5000 XPF1119.10000 HNL
10000 XPF2238.20000 HNL