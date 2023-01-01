لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

تحويل HNL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٣٦٫٧٠ chf

1.00000 HNL = 0.03670 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:37 UTC
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HNL إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065688.58931.438081.661880.963918.3309
1GBP1.152811.22845102.1281.657851.915861.1111921.1323
1USD0.938450.814034183.13561.349551.559580.904617.2024
1INR0.0112880.009791640.012028510.01623310.01875940.0108810.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الفرنك السويسري
1 HNL0.03670 CHF
5 HNL0.18351 CHF
10 HNL0.36702 CHF
20 HNL0.73404 CHF
50 HNL1.83511 CHF
100 HNL3.67022 CHF
250 HNL9.17555 CHF
500 HNL18.35110 CHF
1000 HNL36.70220 CHF
2000 HNL73.40440 CHF
5000 HNL183.51100 CHF
10000 HNL367.02200 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / لامبيرا هندوراسي
1 CHF27.24630 HNL
5 CHF136.23150 HNL
10 CHF272.46300 HNL
20 CHF544.92600 HNL
50 CHF1362.31500 HNL
100 CHF2724.63000 HNL
250 CHF6811.57500 HNL
500 CHF13623.15000 HNL
1000 CHF27246.30000 HNL
2000 CHF54492.60000 HNL
5000 CHF136231.50000 HNL
10000 CHF272463.00000 HNL