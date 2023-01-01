لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري
تحويل HNL إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / لامبيرا هندوراسي
|1 CHF
|27.24630 HNL
|5 CHF
|136.23150 HNL
|10 CHF
|272.46300 HNL
|20 CHF
|544.92600 HNL
|50 CHF
|1362.31500 HNL
|100 CHF
|2724.63000 HNL
|250 CHF
|6811.57500 HNL
|500 CHF
|13623.15000 HNL
|1000 CHF
|27246.30000 HNL
|2000 CHF
|54492.60000 HNL
|5000 CHF
|136231.50000 HNL
|10000 CHF
|272463.00000 HNL