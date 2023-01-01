لمبيرة هندوراسية إلى دينار بحريني

تحويل HNL إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٥٫٢٩٥ bhd

1.00000 HNL = 0.01529 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:36 UTC
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HNL إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.065588.5841.437891.661860.964118.321
1GBP1.1525411.22795102.091.657121.915231.1111621.1142
1USD0.938550.814365183.13841.34951.55970.904917.1947
1INR0.01128870.00979530.012028110.0162320.01876030.01088430.20682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Bahraini Dinar
1 HNL0.01529 BHD
5 HNL0.07647 BHD
10 HNL0.15295 BHD
20 HNL0.30590 BHD
50 HNL0.76474 BHD
100 HNL1.52948 BHD
250 HNL3.82370 BHD
500 HNL7.64740 BHD
1000 HNL15.29480 BHD
2000 HNL30.58960 BHD
5000 HNL76.47400 BHD
10000 HNL152.94800 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / لامبيرا هندوراسي
1 BHD65.38190 HNL
5 BHD326.90950 HNL
10 BHD653.81900 HNL
20 BHD1307.63800 HNL
50 BHD3269.09500 HNL
100 BHD6538.19000 HNL
250 BHD16345.47500 HNL
500 BHD32690.95000 HNL
1000 BHD65381.90000 HNL
2000 BHD130763.80000 HNL
5000 BHD326909.50000 HNL
10000 BHD653819.00000 HNL