5 الدولار الغياني إلى فرنك سويسري

تحويل GYD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

5 gyd
3 xpf

1.00000 GYD = 0.52723 XPF

Mid-market exchange rate at 05:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854361.0820589.70781.46191.65060.95349518.5341
1 GBP1.1704711.26655105.0041.711171.932041.1160321.6944
1 USD0.924150.789546182.90541.351051.525440.8811517.1287
1 INR0.01114730.009523460.012061910.01629630.01839970.01062840.206605

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / فرنك الـ CFP
1 GYD0.52723 XPF
5 GYD2.63614 XPF
10 GYD5.27229 XPF
20 GYD10.54458 XPF
50 GYD26.36145 XPF
100 GYD52.72290 XPF
250 GYD131.80725 XPF
500 GYD263.61450 XPF
1000 GYD527.22900 XPF
2000 GYD1054.45800 XPF
5000 GYD2636.14500 XPF
10000 GYD5272.29000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار غياني
1 XPF1.89671 GYD
5 XPF9.48355 GYD
10 XPF18.96710 GYD
20 XPF37.93420 GYD
50 XPF94.83550 GYD
100 XPF189.67100 GYD
250 XPF474.17750 GYD
500 XPF948.35500 GYD
1000 XPF1896.71000 GYD
2000 XPF3793.42000 GYD
5000 XPF9483.55000 GYD
10000 XPF18967.10000 GYD