2000 فرنك سويسري إلى الدولار الغياني

تحويل XPF إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

2000 xpf
3795.36 gyd

1.00000 XPF = 1.89768 GYD

Mid-market exchange rate at 02:41
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874651.0835590.16981.485381.676150.9628518.7719
1 GBP1.1433111.23885103.0931.698281.916391.1008421.4623
1 USD0.922850.8072183.2171.370851.546910.888617.3244
1 INR0.01109020.009699940.012016810.01647320.01858890.01067810.208183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار غياني
1 XPF1.89768 GYD
5 XPF9.48840 GYD
10 XPF18.97680 GYD
20 XPF37.95360 GYD
50 XPF94.88400 GYD
100 XPF189.76800 GYD
250 XPF474.42000 GYD
500 XPF948.84000 GYD
1000 XPF1897.68000 GYD
2000 XPF3795.36000 GYD
5000 XPF9488.40000 GYD
10000 XPF18976.80000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / فرنك الـ CFP
1 GYD0.52696 XPF
5 GYD2.63479 XPF
10 GYD5.26959 XPF
20 GYD10.53918 XPF
50 GYD26.34795 XPF
100 GYD52.69590 XPF
250 GYD131.73975 XPF
500 GYD263.47950 XPF
1000 GYD526.95900 XPF
2000 GYD1053.91800 XPF
5000 GYD2634.79500 XPF
10000 GYD5269.59000 XPF