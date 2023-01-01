كتزال غواتيمالي إلى دولار سنغافوري

تحويل GTQ إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
١٧٤٫٠١ sgd

1.00000 GTQ = 0.17400 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:1 UTC
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GTQ إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.064588.5191.436761.661460.9624518.3056
1GBP1.1531411.22755102.0781.656821.915951.1098421.1094
1USD0.93940.814631183.15551.34971.560790.904217.1964
1INR0.0112970.009796470.012025710.0162310.01876960.01087360.206798

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار سنغافورة
1 GTQ0.17400 SGD
5 GTQ0.87002 SGD
10 GTQ1.74005 SGD
20 GTQ3.48010 SGD
50 GTQ8.70025 SGD
100 GTQ17.40050 SGD
250 GTQ43.50125 SGD
500 GTQ87.00250 SGD
1000 GTQ174.00500 SGD
2000 GTQ348.01000 SGD
5000 GTQ870.02500 SGD
10000 GTQ1740.05000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Guatemalan Quetzal
1 SGD5.74696 GTQ
5 SGD28.73480 GTQ
10 SGD57.46960 GTQ
20 SGD114.93920 GTQ
50 SGD287.34800 GTQ
100 SGD574.69600 GTQ
250 SGD1436.74000 GTQ
500 SGD2873.48000 GTQ
1000 SGD5746.96000 GTQ
2000 SGD11493.92000 GTQ
5000 SGD28734.80000 GTQ
10000 SGD57469.60000 GTQ