كتزال غواتيمالي إلى دولار نيوزيلندي

حوّل GTQ إلى NZD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 0.2234 NZD

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى NZD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى NZD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أسعار الصرف من GTQ إلى NZD اليوم

GTQNZD
1 GTQ0.22 NZD
5 GTQ1.12 NZD
10 GTQ2.23 NZD
20 GTQ4.47 NZD
50 GTQ11.17 NZD
100 GTQ22.34 NZD
250 GTQ55.86 NZD
500 GTQ111.72 NZD
1000 GTQ223.44 NZD
2000 GTQ446.87 NZD
5000 GTQ1,117.18 NZD
10000 GTQ2,234.35 NZD
NZDGTQ
1 NZD4.48 GTQ
5 NZD22.38 GTQ
10 NZD44.76 GTQ
20 NZD89.51 GTQ
50 NZD223.78 GTQ
100 NZD447.56 GTQ
250 NZD1,118.90 GTQ
500 NZD2,237.79 GTQ
1000 NZD4,475.58 GTQ
2000 NZD8,951.16 GTQ
5000 NZD22,377.90 GTQ
10000 NZD44,755.80 GTQ

الأسئلة الشائعة

أهم أزواج العملات لـ الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR