كتزال غواتيمالي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل GTQ إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٢١٥٫١٦ nzd

1.00000 GTQ = 0.21516 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GTQ إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064188.48251.437171.66240.9622518.3078
1GBP1.1527411.2266101.9951.656651.916261.1092221.1037
1USD0.939750.815262183.15241.35061.562260.904317.205
1INR0.01130170.009804430.012026110.01624250.01878790.01087520.206909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

GTQ إلى USD

GTQ إلى EUR

GTQ إلى GBP

GTQ إلى INR

GTQ إلى JPY

GTQ إلى RUB

GTQ إلى AUD

GTQ إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / دولار نيوزيلندي
1 GTQ0.21516 NZD
5 GTQ1.07578 NZD
10 GTQ2.15155 NZD
20 GTQ4.30310 NZD
50 GTQ10.75775 NZD
100 GTQ21.51550 NZD
250 GTQ53.78875 NZD
500 GTQ107.57750 NZD
1000 GTQ215.15500 NZD
2000 GTQ430.31000 NZD
5000 GTQ1075.77500 NZD
10000 GTQ2151.55000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Guatemalan Quetzal
1 NZD4.64782 GTQ
5 NZD23.23910 GTQ
10 NZD46.47820 GTQ
20 NZD92.95640 GTQ
50 NZD232.39100 GTQ
100 NZD464.78200 GTQ
250 NZD1161.95500 GTQ
500 NZD2323.91000 GTQ
1000 NZD4647.82000 GTQ
2000 NZD9295.64000 GTQ
5000 NZD23239.10000 GTQ
10000 NZD46478.20000 GTQ