كتزال غواتيمالي إلى نيراس نيجيري

حوّل GTQ إلى NGN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 182.5 NGN

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى NGN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى NGN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى NGN اليوم

GTQNGN
1 GTQ182.49 NGN
5 GTQ912.44 NGN
10 GTQ1,824.87 NGN
20 GTQ3,649.74 NGN
50 GTQ9,124.35 NGN
100 GTQ18,248.70 NGN
250 GTQ45,621.75 NGN
500 GTQ91,243.50 NGN
1000 GTQ182,487 NGN
2000 GTQ364,974 NGN
5000 GTQ912,435 NGN
10000 GTQ1,824,870 NGN
NGNGTQ
1 NGN0.01 GTQ
5 NGN0.03 GTQ
10 NGN0.05 GTQ
20 NGN0.11 GTQ
50 NGN0.27 GTQ
100 NGN0.55 GTQ
250 NGN1.37 GTQ
500 NGN2.74 GTQ
1000 NGN5.48 GTQ
2000 NGN10.96 GTQ
5000 NGN27.40 GTQ
10000 NGN54.80 GTQ

الأسئلة الشائعة

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