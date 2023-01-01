كتزال غواتيمالي إلى نيراس نيجيري

تحويل GTQ إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
97788 ngn

1.00000 GTQ = 97.78800 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:59 UTC
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GTQ إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063988.45961.437171.66260.962118.2985
1GBP1.1527411.2263101.9631.656551.916391.1090521.0917
1USD0.939950.815461183.14651.350851.562740.904417.1995
1INR0.01130460.009807520.01202710.01624660.01879510.01087720.206858

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / النيرة النيجيرية
1 GTQ97.78800 NGN
5 GTQ488.94000 NGN
10 GTQ977.88000 NGN
20 GTQ1955.76000 NGN
50 GTQ4889.40000 NGN
100 GTQ9778.80000 NGN
250 GTQ24447.00000 NGN
500 GTQ48894.00000 NGN
1000 GTQ97788.00000 NGN
2000 GTQ195576.00000 NGN
5000 GTQ488940.00000 NGN
10000 GTQ977880.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Guatemalan Quetzal
1 NGN0.01023 GTQ
5 NGN0.05113 GTQ
10 NGN0.10226 GTQ
20 NGN0.20452 GTQ
50 NGN0.51131 GTQ
100 NGN1.02262 GTQ
250 NGN2.55655 GTQ
500 NGN5.11310 GTQ
1000 NGN10.22620 GTQ
2000 NGN20.45240 GTQ
5000 NGN51.13100 GTQ
10000 NGN102.26200 GTQ