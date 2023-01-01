كتزال غواتيمالي إلى دينار كويتي

تحويل GTQ إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٣٩٫٢٨٤ kwd

1.00000 GTQ = 0.03928 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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GTQ إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063888.45121.437091.662580.962618.3052
1GBP1.1526711.2263101.9631.656611.916541.1095621.1014
1USD0.940.815461183.14651.35091.562870.904917.2074
1INR0.01130570.009807520.01202710.01624720.01879650.01088320.206953

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Kuwaiti Dinar
1 GTQ0.03928 KWD
5 GTQ0.19642 KWD
10 GTQ0.39284 KWD
20 GTQ0.78568 KWD
50 GTQ1.96421 KWD
100 GTQ3.92842 KWD
250 GTQ9.82105 KWD
500 GTQ19.64210 KWD
1000 GTQ39.28420 KWD
2000 GTQ78.56840 KWD
5000 GTQ196.42100 KWD
10000 GTQ392.84200 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Guatemalan Quetzal
1 KWD25.45550 GTQ
5 KWD127.27750 GTQ
10 KWD254.55500 GTQ
20 KWD509.11000 GTQ
50 KWD1272.77500 GTQ
100 KWD2545.55000 GTQ
250 KWD6363.87500 GTQ
500 KWD12727.75000 GTQ
1000 KWD25455.50000 GTQ
2000 KWD50911.00000 GTQ
5000 KWD127277.50000 GTQ
10000 KWD254555.00000 GTQ