دالاسي غامبي إلى فرنك سويسري

تحويل GMD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
١٬٧٤٠ xpf

1.00000 GMD = 1.74004 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:30 UTC
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GMD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.062988.38441.436721.663120.963218.3007
1GBP1.1525411.22505101.8681.65591.916841.1101321.0925
1USD0.94080.816293183.1541.35171.56470.90617.2177
1INR0.01131420.009816640.012025910.01625540.01881690.01089540.207058

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / فرنك الـ CFP
1 GMD1.74004 XPF
5 GMD8.70020 XPF
10 GMD17.40040 XPF
20 GMD34.80080 XPF
50 GMD87.00200 XPF
100 GMD174.00400 XPF
250 GMD435.01000 XPF
500 GMD870.02000 XPF
1000 GMD1740.04000 XPF
2000 GMD3480.08000 XPF
5000 GMD8700.20000 XPF
10000 GMD17400.40000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Gambian Dalasi
1 XPF0.57470 GMD
5 XPF2.87350 GMD
10 XPF5.74700 GMD
20 XPF11.49400 GMD
50 XPF28.73500 GMD
100 XPF57.47000 GMD
250 XPF143.67500 GMD
500 XPF287.35000 GMD
1000 XPF574.70000 GMD
2000 XPF1149.40000 GMD
5000 XPF2873.50000 GMD
10000 XPF5747.00000 GMD