1 دالاسي غامبي إلى فرنك سويسري

تحويل GMD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1 gmd
2 xpf

1.00000 GMD = 1.64500 XPF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853821.0819589.68281.461771.648810.9535418.5237
1 GBP1.1712111.2672105.0381.712051.931121.1167921.6954
1 USD0.924250.789141182.891.351051.523930.8813517.1207
1 INR0.01115040.009520350.012064210.01629930.01838490.01063280.206547

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / فرنك الـ CFP
1 GMD1.64500 XPF
5 GMD8.22500 XPF
10 GMD16.45000 XPF
20 GMD32.90000 XPF
50 GMD82.25000 XPF
100 GMD164.50000 XPF
250 GMD411.25000 XPF
500 GMD822.50000 XPF
1000 GMD1645.00000 XPF
2000 GMD3290.00000 XPF
5000 GMD8225.00000 XPF
10000 GMD16450.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Gambian Dalasi
1 XPF0.60790 GMD
5 XPF3.03952 GMD
10 XPF6.07904 GMD
20 XPF12.15808 GMD
50 XPF30.39520 GMD
100 XPF60.79040 GMD
250 XPF151.97600 GMD
500 XPF303.95200 GMD
1000 XPF607.90400 GMD
2000 XPF1215.80800 GMD
5000 XPF3039.52000 GMD
10000 XPF6079.04000 GMD