دالاسي غامبي إلى شلن كيني

تحويل GMD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 gmd
2281 kes

1.00000 GMD = 2.28085 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:24 UTC
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GMD إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063388.41831.436941.663490.9628518.2872
1GBP1.1526711.2256101.9141.656281.91741.1098521.0785
1USD0.940450.815927183.15461.35141.564460.905517.1985
1INR0.01130990.009812170.012025810.01625170.01881380.01088940.206826

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / شلن كيني
1 GMD2.28085 KES
5 GMD11.40425 KES
10 GMD22.80850 KES
20 GMD45.61700 KES
50 GMD114.04250 KES
100 GMD228.08500 KES
250 GMD570.21250 KES
500 GMD1140.42500 KES
1000 GMD2280.85000 KES
2000 GMD4561.70000 KES
5000 GMD11404.25000 KES
10000 GMD22808.50000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Gambian Dalasi
1 KES0.43843 GMD
5 KES2.19217 GMD
10 KES4.38433 GMD
20 KES8.76866 GMD
50 KES21.92165 GMD
100 KES43.84330 GMD
250 KES109.60825 GMD
500 KES219.21650 GMD
1000 KES438.43300 GMD
2000 KES876.86600 GMD
5000 KES2192.16500 GMD
10000 KES4384.33000 GMD