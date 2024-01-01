100 دالاسي غامبي إلى شلن كيني

تحويل GMD إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

100 gmd
216 kes

1.00000 GMD = 2.15607 KES

Mid-market exchange rate at 23:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539951.082189.69151.461541.648290.95334518.528
1 GBP1.1709711.2671105.0251.711411.930081.1163421.6957
1 USD0.924150.789204182.88651.350651.523230.88117.1223
1 INR0.01114930.00952150.012064710.01629520.01837730.0106290.206575

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / شلن كيني
1 GMD2.15607 KES
5 GMD10.78035 KES
10 GMD21.56070 KES
20 GMD43.12140 KES
50 GMD107.80350 KES
100 GMD215.60700 KES
250 GMD539.01750 KES
500 GMD1078.03500 KES
1000 GMD2156.07000 KES
2000 GMD4312.14000 KES
5000 GMD10780.35000 KES
10000 GMD21560.70000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Gambian Dalasi
1 KES0.46381 GMD
5 KES2.31903 GMD
10 KES4.63806 GMD
20 KES9.27612 GMD
50 KES23.19030 GMD
100 KES46.38060 GMD
250 KES115.95150 GMD
500 KES231.90300 GMD
1000 KES463.80600 GMD
2000 KES927.61200 GMD
5000 KES2319.03000 GMD
10000 KES4638.06000 GMD