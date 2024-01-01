Gambiya dalaşından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile GMD → KES çevirin

1.000 gmd
2.229 kes

1.00000 GMD = 2.22874 KES

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0726589.03681.452851.654050.9497518.3339
1 GBP1.171411.25645104.2931.70181.937471.1125421.4755
1 USD0.932250.795893183.00641.354451.542020.8854517.0922
1 INR0.01123130.009588340.012047310.01631740.01857710.01066720.205914

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Gambiya dalaşından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kenya Şilini
1 GMD2.22874 KES
5 GMD11.14370 KES
10 GMD22.28740 KES
20 GMD44.57480 KES
50 GMD111.43700 KES
100 GMD222.87400 KES
250 GMD557.18500 KES
500 GMD1114.37000 KES
1000 GMD2228.74000 KES
2000 GMD4457.48000 KES
5000 GMD11143.70000 KES
10000 GMD22287.40000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Gambiya Dalaşı
1 KES0.44868 GMD
5 KES2.24342 GMD
10 KES4.48683 GMD
20 KES8.97366 GMD
50 KES22.43415 GMD
100 KES44.86830 GMD
250 KES112.17075 GMD
500 KES224.34150 GMD
1000 KES448.68300 GMD
2000 KES897.36600 GMD
5000 KES2243.41500 GMD
10000 KES4486.83000 GMD