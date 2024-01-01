50 Gambiya dalaşından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile GMD → KES çevirin

50 gmd
108 kes

1.00000 GMD = 2.15252 KES

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.07689.32981.450821.651830.9482518.349
1 GBP1.169311.25815104.4521.696431.931461.1087921.4552
1 USD0.92940.794818183.02031.348351.535160.8812517.053
1 INR0.01119450.009573780.012045310.01624120.01849130.01061490.205408

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Gambiya dalaşından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Kenya Şilini
1 GMD2.15252 KES
5 GMD10.76260 KES
10 GMD21.52520 KES
20 GMD43.05040 KES
50 GMD107.62600 KES
100 GMD215.25200 KES
250 GMD538.13000 KES
500 GMD1076.26000 KES
1000 GMD2152.52000 KES
2000 GMD4305.04000 KES
5000 GMD10762.60000 KES
10000 GMD21525.20000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Gambiya Dalaşı
1 KES0.46457 GMD
5 KES2.32286 GMD
10 KES4.64572 GMD
20 KES9.29144 GMD
50 KES23.22860 GMD
100 KES46.45720 GMD
250 KES116.14300 GMD
500 KES232.28600 GMD
1000 KES464.57200 GMD
2000 KES929.14400 GMD
5000 KES2322.86000 GMD
10000 KES4645.72000 GMD