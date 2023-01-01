دالاسي غامبي إلى ريال برازيلي

تحويل GMD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٧٦٫٠١ brl

1.00000 GMD = 0.07601 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 12:20 UTC
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GMD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.062988.37961.43631.662730.962818.2586
1GBP1.15311.22585101.9291.656491.917641.1101121.0578
1USD0.940650.81576183.14951.35131.564330.905817.1781
1INR0.01131480.009810770.012026510.01625150.01881350.01089360.206593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / الريال البرازيلي
1 GMD0.07601 BRL
5 GMD0.38004 BRL
10 GMD0.76009 BRL
20 GMD1.52017 BRL
50 GMD3.80043 BRL
100 GMD7.60085 BRL
250 GMD19.00213 BRL
500 GMD38.00425 BRL
1000 GMD76.00850 BRL
2000 GMD152.01700 BRL
5000 GMD380.04250 BRL
10000 GMD760.08500 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Gambian Dalasi
1 BRL13.15640 GMD
5 BRL65.78200 GMD
10 BRL131.56400 GMD
20 BRL263.12800 GMD
50 BRL657.82000 GMD
100 BRL1315.64000 GMD
250 BRL3289.10000 GMD
500 BRL6578.20000 GMD
1000 BRL13156.40000 GMD
2000 BRL26312.80000 GMD
5000 BRL65782.00000 GMD
10000 BRL131564.00000 GMD