جنيه جبل طارق إلى دونغ فيتنامي

تحويل GIP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٣٠٬١٥٣٬٣٠٠ vnd

1.00000 GIP = 30153.30000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GIP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063488.38591.43661.661430.9630518.2495
1GBP1.1528711.226101.9011.656261.915481.1102721.04
1USD0.94040.815661183.11631.350951.562380.9056517.1615
1INR0.0113140.009813490.012031310.01625370.01879750.01089620.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Vietnamese Dong
1 GIP30153.30000 VND
5 GIP150766.50000 VND
10 GIP301533.00000 VND
20 GIP603066.00000 VND
50 GIP1507665.00000 VND
100 GIP3015330.00000 VND
250 GIP7538325.00000 VND
500 GIP15076650.00000 VND
1000 GIP30153300.00000 VND
2000 GIP60306600.00000 VND
5000 GIP150766500.00000 VND
10000 GIP301533000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / جنيه جبل طارق
1 VND0.00003 GIP
5 VND0.00017 GIP
10 VND0.00033 GIP
20 VND0.00066 GIP
50 VND0.00166 GIP
100 VND0.00332 GIP
250 VND0.00829 GIP
500 VND0.01658 GIP
1000 VND0.03316 GIP
2000 VND0.06633 GIP
5000 VND0.16582 GIP
10000 VND0.33164 GIP