جنيه جبل طارق إلى روبية باكستانية

تحويل GIP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٣٦٠٬٧٧٦ pkr

1.00000 GIP = 360.77600 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0633588.36711.436531.661610.9631518.2371
1GBP1.1531411.22625101.9051.65661.916171.1106421.0309
1USD0.940450.815494183.10261.350951.562620.905717.1506
1INR0.01131640.00981310.012033310.01625640.01880350.01089860.206379

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Pakistani Rupee
1 GIP360.77600 PKR
5 GIP1803.88000 PKR
10 GIP3607.76000 PKR
20 GIP7215.52000 PKR
50 GIP18038.80000 PKR
100 GIP36077.60000 PKR
250 GIP90194.00000 PKR
500 GIP180388.00000 PKR
1000 GIP360776.00000 PKR
2000 GIP721552.00000 PKR
5000 GIP1803880.00000 PKR
10000 GIP3607760.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه جبل طارق
1 PKR0.00277 GIP
5 PKR0.01386 GIP
10 PKR0.02772 GIP
20 PKR0.05544 GIP
50 PKR0.13859 GIP
100 PKR0.27718 GIP
250 PKR0.69295 GIP
500 PKR1.38590 GIP
1000 PKR2.77180 GIP
2000 PKR5.54360 GIP
5000 PKR13.85900 GIP
10000 PKR27.71800 GIP