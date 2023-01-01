5000 روبية باكستانية إلى جنيه جبل طارق

تحويل PKR إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

5000 pkr
14.22 gip

1.00000 PKR = 0.00284 GIP

Mid-market exchange rate at 02:35
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1330.8082443.6731.365553.751628.4341
1EUR1.0732189.21830.86743.941861.465514.0262230.5155
1INR0.01202890.011208510.00972230.04418220.01642610.04512770.342031
1GBP1.237251.15287102.85614.544421.689534.6416735.1801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه جبل طارق
1 PKR0.00284 GIP
5 PKR0.01422 GIP
10 PKR0.02843 GIP
20 PKR0.05687 GIP
50 PKR0.14217 GIP
100 PKR0.28434 GIP
250 PKR0.71084 GIP
500 PKR1.42168 GIP
1000 PKR2.84335 GIP
2000 PKR5.68670 GIP
5000 PKR14.21675 GIP
10000 PKR28.43350 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Pakistani Rupee
1 GIP351.69800 PKR
5 GIP1758.49000 PKR
10 GIP3516.98000 PKR
20 GIP7033.96000 PKR
50 GIP17584.90000 PKR
100 GIP35169.80000 PKR
250 GIP87924.50000 PKR
500 GIP175849.00000 PKR
1000 GIP351698.00000 PKR
2000 GIP703396.00000 PKR
5000 GIP1758490.00000 PKR
10000 GIP3516980.00000 PKR