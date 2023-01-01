جنيه جبل طارق إلى روبية إندونيسية

تحويل GIP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٨٬٩٥٧٬٤٠٠ idr

1.00000 GIP = 18957.40000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.063388.35751.436621.66180.962818.2384
1GBP1.1531411.22615101.891.656651.916311.1102421.0317
1USD0.940450.815561183.09741.35111.562870.905517.1526
1INR0.01131770.009814520.012034110.01625920.01880760.01089690.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الروبية الإندونيسية
1 GIP18957.40000 IDR
5 GIP94787.00000 IDR
10 GIP189574.00000 IDR
20 GIP379148.00000 IDR
50 GIP947870.00000 IDR
100 GIP1895740.00000 IDR
250 GIP4739350.00000 IDR
500 GIP9478700.00000 IDR
1000 GIP18957400.00000 IDR
2000 GIP37914800.00000 IDR
5000 GIP94787000.00000 IDR
10000 GIP189574000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه جبل طارق
1 IDR0.00005 GIP
5 IDR0.00026 GIP
10 IDR0.00053 GIP
20 IDR0.00105 GIP
50 IDR0.00264 GIP
100 IDR0.00527 GIP
250 IDR0.01319 GIP
500 IDR0.02637 GIP
1000 IDR0.05275 GIP
2000 IDR0.10550 GIP
5000 IDR0.26375 GIP
10000 IDR0.52750 GIP