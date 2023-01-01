جنيه جبل طارق إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل GIP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٢٨٬٣٢٧٫٢٠ czk

1.00000 GIP = 28.32720 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063588.35881.436841.661460.9629518.2333
1GBP1.1526711.22585101.8471.656181.915091.1099621.0167
1USD0.94030.81576183.0831.351051.562260.905517.1446
1INR0.01131750.009818620.012036210.01626140.01880360.01089870.206355

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الجمهورية التشيكية كورونا
1 GIP28.32720 CZK
5 GIP141.63600 CZK
10 GIP283.27200 CZK
20 GIP566.54400 CZK
50 GIP1416.36000 CZK
100 GIP2832.72000 CZK
250 GIP7081.80000 CZK
500 GIP14163.60000 CZK
1000 GIP28327.20000 CZK
2000 GIP56654.40000 CZK
5000 GIP141636.00000 CZK
10000 GIP283272.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه جبل طارق
1 CZK0.03530 GIP
5 CZK0.17651 GIP
10 CZK0.35302 GIP
20 CZK0.70604 GIP
50 CZK1.76509 GIP
100 CZK3.53018 GIP
250 CZK8.82545 GIP
500 CZK17.65090 GIP
1000 CZK35.30180 GIP
2000 CZK70.60360 GIP
5000 CZK176.50900 GIP
10000 CZK353.01800 GIP