20 جنيه جبل طارق إلى ليف بلغاري

تحويل GIP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

20 gip
45.81 bgn

1.00000 GIP = 2.29043 BGN

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.0822589.69861.460881.65040.95343518.5244
1 GBP1.1710911.268105.0941.711611.933661.1165621.7038
1 USD0.9240.788644182.88161.349851.524970.880717.1166
1 INR0.01114840.00951530.012065410.01628650.01839940.0106260.206519

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for باوند جبل طارق

GIP إلى USD

GIP إلى EUR

GIP إلى GBP

GIP إلى INR

GIP إلى JPY

GIP إلى RUB

GIP إلى AUD

GIP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / لياف بلغاري
1 GIP2.29043 BGN
5 GIP11.45215 BGN
10 GIP22.90430 BGN
20 GIP45.80860 BGN
50 GIP114.52150 BGN
100 GIP229.04300 BGN
250 GIP572.60750 BGN
500 GIP1145.21500 BGN
1000 GIP2290.43000 BGN
2000 GIP4580.86000 BGN
5000 GIP11452.15000 BGN
10000 GIP22904.30000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه جبل طارق
1 BGN0.43660 GIP
5 BGN2.18300 GIP
10 BGN4.36600 GIP
20 BGN8.73200 GIP
50 BGN21.83000 GIP
100 BGN43.66000 GIP
250 BGN109.15000 GIP
500 BGN218.30000 GIP
1000 BGN436.60000 GIP
2000 BGN873.20000 GIP
5000 BGN2183.00000 GIP
10000 BGN4366.00000 GIP