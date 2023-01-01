جنيه جبل طارق إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل GIP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٣٥٬٢٨٩ bdt

1.00000 GIP = 135.28900 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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GIP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.063488.35151.436871.661560.962718.2214
1GBP1.1532711.2264101.8941.657111.916251.1102521.0144
1USD0.94040.815395183.0841.35121.56250.905317.135
1INR0.01131840.00981410.01203610.01626310.01880630.01089620.206237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Bangladeshi Taka
1 GIP135.28900 BDT
5 GIP676.44500 BDT
10 GIP1352.89000 BDT
20 GIP2705.78000 BDT
50 GIP6764.45000 BDT
100 GIP13528.90000 BDT
250 GIP33822.25000 BDT
500 GIP67644.50000 BDT
1000 GIP135289.00000 BDT
2000 GIP270578.00000 BDT
5000 GIP676445.00000 BDT
10000 GIP1352890.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جبل طارق
1 BDT0.00739 GIP
5 BDT0.03696 GIP
10 BDT0.07392 GIP
20 BDT0.14783 GIP
50 BDT0.36958 GIP
100 BDT0.73916 GIP
250 BDT1.84790 GIP
500 BDT3.69579 GIP
1000 BDT7.39159 GIP
2000 BDT14.78318 GIP
5000 BDT36.95795 GIP
10000 BDT73.91590 GIP