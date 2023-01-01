سيدي غاني إلى دينار جزائري

تحويل GHS إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
12253.20 dzd

1.00000 GHS = 12.25320 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:51 UTC
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GHS إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.064188.40511.437391.661880.96318.1983
1GBP1.1535411.22765101.9931.658311.91731.1108520.9954
1USD0.939750.814564183.07971.35081.561770.90517.1021
1INR0.01131160.009804610.012036610.01625910.01879840.01089320.205852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Algerian Dinar
1 GHS12.25320 DZD
5 GHS61.26600 DZD
10 GHS122.53200 DZD
20 GHS245.06400 DZD
50 GHS612.66000 DZD
100 GHS1225.32000 DZD
250 GHS3063.30000 DZD
500 GHS6126.60000 DZD
1000 GHS12253.20000 DZD
2000 GHS24506.40000 DZD
5000 GHS61266.00000 DZD
10000 GHS122532.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Ghanaian Cedi
1 DZD0.08161 GHS
5 DZD0.40806 GHS
10 DZD0.81612 GHS
20 DZD1.63223 GHS
50 DZD4.08058 GHS
100 DZD8.16116 GHS
250 DZD20.40290 GHS
500 DZD40.80580 GHS
1000 DZD81.61160 GHS
2000 DZD163.22320 GHS
5000 DZD408.05800 GHS
10000 DZD816.11600 GHS