سيدي غاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل GHS إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٦٤٫٣٤ bam

1.00000 GHS = 0.16434 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 11:47 UTC
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GHS إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.064488.42451.437791.662350.963318.2015
1GBP1.1533411.2277101.9911.658381.917381.1110120.9939
1USD0.93950.814531183.07451.35081.561770.90517.1002
1INR0.01130910.009804830.012037410.01626010.01879960.01089380.205842

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 GHS0.16434 BAM
5 GHS0.82170 BAM
10 GHS1.64340 BAM
20 GHS3.28680 BAM
50 GHS8.21700 BAM
100 GHS16.43400 BAM
250 GHS41.08500 BAM
500 GHS82.17000 BAM
1000 GHS164.34000 BAM
2000 GHS328.68000 BAM
5000 GHS821.70000 BAM
10000 GHS1643.40000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Ghanaian Cedi
1 BAM6.08495 GHS
5 BAM30.42475 GHS
10 BAM60.84950 GHS
20 BAM121.69900 GHS
50 BAM304.24750 GHS
100 BAM608.49500 GHS
250 BAM1521.23750 GHS
500 BAM3042.47500 GHS
1000 BAM6084.95000 GHS
2000 BAM12169.90000 GHS
5000 BAM30424.75000 GHS
10000 BAM60849.50000 GHS